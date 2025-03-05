Скільки часу виділяється на НМТ-2025: як розподілити час правильно

НМТ-2025 уже стартує – уже відомі предмети, теми, час реєстрації та проведення. Зокрема і час на виконання частин мультитесту.

Національний мультитест – це перше випробування майбутнього студента. І мова не лише про підготовку, а й про самостійну реєстрацію та правильний розподіл часу при виконанні завдань НМТ. Скільки часу виділяється на завдання, розповідає 24 Канал, посилаючись на відеоконференцію УЦОЯО.

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Скільки часу виділено на НМТ-2025

У 2025 році для НМТ визначено три основних предмети – математика, українська мова та історія України. А четвертий предмет за вибором. Випускники можуть обрати: українську літературу, іноземну мову, географію, фізику, хімію чи біологію.

Тестування проходитиме онлайн, але у спеціально створених екзаменаційних центрах. Запрошення до котрогось з них випускники отримають після реєстрації.

На складання НМТ-2025 виділяється 4 години, які поділені на два блоки. Перші дві години виділяється на тести з української мови та математики. Потім надається перерва на 20 хвилин. А наступні дві години – робота з завданнями з історії України та предмету за вибором.

Організатори наголошують, що розподіляти час на виконання завдань у межах одного блоку випускники можуть на власний розсуд – розподілити час порівну між предметами, чи приділити якомусь з них більше.

Однак, не можна змінювати перерозподіл часу між блоками. Якщо ви виконали завдання першого блоку раніше, то ви не зможете перейти до завдань другого блоку одразу. Тому краще зосередьтеся і перевірте свої відповіді ще раз.

Розподіл часу на НМТ-2025 / скриншот УЦОЯО

Цього року не буде завдань, які вимагають розгорнутої відповіді, тому можна продумати свою тактику виконання завдань завчасно. А для цього варто тренуватися на тогорічних тестах, щоб визначити свої сильні та слабкі сторони при виконанні завдань та скільки потрібно часу.

Організатори повідомили, що під час 20-хвилинної перерви, учасники зможуть перекусити, тому з собою можна взяти щось смачне та воду.

Тести НМТ-2025 доступні і мовами національних меншин: кримськотатарською, польською, угорською та румунською. Але це стосується немовних тестів.