Щоб тест вважався складеним, випускнику слід набрати мінімальну суму балів з кожного предмету. Яка їх кількість у цьому році, розповідає 24 Канал, посилаючись на УЦОЯО.
Дивіться також Чи треба складати НМТ у 2025 році, якщо не плануєш вступати у виш
Скільки балів треба набрати, щоб скласти тест у 2025 році
Для цьогорічного мультитесту організатори уже визначили кількість запитань для кожного предмету, які будуть складати випускники.
Щоб тест вважався складеним необхідно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів.
У 2025 році випускники можуть складати тест з наступних предметів, за які встановлена мінімальна та максимальна сума тестового балу:
- українська мова – 7 – 45;
- українська література – 7 – 45;
- математика – 5 – 32;
- історія України – 8 – 54;
- іноземна мова – 5 – 35;
- біологія – 7 – 46;
- фізика – 5 – 32;
- хімія – 6 – 40;
- географія – 7 – 46.
Перша цифра, мінімальна, дорівнює 100 балам, а друга – 200.
Саме набравши хоча б мінімальну суму балів – тест буде вважатися складеним.
Таблиці переведення тестових балів з кожного предмету, до шкали 100 – 200, з минулого року не змінювалися. З ними можна познайомитися на різноманітних освітніх ресурсах – вони у відкритому доступі.
Який має бути результат для вступу / скриншот відеоконференції УЦОЯО
Єдине, що змінилося – це формула для перерахунку зі 100 – 200 на вашу омріяну спеціальність. Однак, вона ще у стані проєкту і не затверджена.
Нова формула / скриншот відеоконференції УЦОЯО
Організатори НМТ радять вступникам звернути увагу на вибірковий предмет, адже саме він відіграє пріоритетну роль при вступі.
І якщо ви вагаєтеся, який предмет обрати четвертим, за формулою можете змоделювати ваш результат для вступу.
А з коефіцієнтом оцінок з предметів НМТ ви можете ознайомитися у Додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році (пункт 8 розділу VII).