Чтобы тест считался сданным, выпускнику следует набрать минимальную сумму баллов по каждому предмету. Какое их количество в этом году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на УЦОКО.
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Сколько баллов надо набрать, чтобы сдать тест в 2025 году
Для нынешнего мультитеста организаторы уже определили количество вопросов для каждого предмета, которые будут сдавать выпускники.
Чтобы тест считался составленным необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.
В 2025 году выпускники могут сдавать тест по следующим предметам, за которые установлена минимальная и максимальная сумма тестового балла:
- украинский язык – 7 – 45;
- украинская литература – 7 – 45;
- математика – 5 – 32;
- история Украины – 8 – 54;
- иностранный язык – 5 – 35;
- биология – 7 – 46;
- физика – 5 – 32;
- химия – 6 – 40;
- география – 7 – 46.
Первая цифра, минимальная, равна 100 баллам, а вторая – 200.
Именно набрав хотя бы минимальную сумму баллов – тест будет считаться сданным.
Таблицы перевода тестовых баллов по каждому предмету, в шкалу 100 – 200, с прошлого года не менялись. С ними можно познакомиться на различных образовательных ресурсах – они в открытом доступе.
Какой должен быть результат для поступления / скриншот видеоконференции УЦОКО
Единственное, что изменилось – это формула для пересчета со 100 – 200 на вашу желанную специальность. Однако, она еще в состоянии проекта и не утверждена.
Новая формула / скриншот видеоконференции УЦОКО
Организаторы НМТ советуют поступающим обратить внимание на выборочный предмет, ведь именно он играет приоритетную роль при поступлении.
И если вы сомневаетесь, какой предмет выбрать четвертым, по формуле можете смоделировать ваш результат для поступления.
А с коэффициентом оценок по предметам НМТ вы можете ознакомиться в Приложении 7 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году (пункт 8 раздела VII).