Чтобы тест считался сданным, выпускнику следует набрать минимальную сумму баллов по каждому предмету. Какое их количество в этом году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на УЦОКО.

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Сколько баллов надо набрать, чтобы сдать тест в 2025 году

Для нынешнего мультитеста организаторы уже определили количество вопросов для каждого предмета, которые будут сдавать выпускники.

Чтобы тест считался составленным необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

В 2025 году выпускники могут сдавать тест по следующим предметам, за которые установлена минимальная и максимальная сумма тестового балла:

украинский язык – 7 – 45;

украинская литература – 7 – 45;

математика – 5 – 32;

история Украины – 8 – 54;

иностранный язык – 5 – 35;

биология – 7 – 46;

физика – 5 – 32;

химия – 6 – 40;

география – 7 – 46.

Первая цифра, минимальная, равна 100 баллам, а вторая – 200.

Именно набрав хотя бы минимальную сумму баллов – тест будет считаться сданным.

Таблицы перевода тестовых баллов по каждому предмету, в шкалу 100 – 200, с прошлого года не менялись. С ними можно познакомиться на различных образовательных ресурсах – они в открытом доступе.

Какой должен быть результат для поступления / скриншот видеоконференции УЦОКО

Единственное, что изменилось – это формула для пересчета со 100 – 200 на вашу желанную специальность. Однако, она еще в состоянии проекта и не утверждена.

Новая формула / скриншот видеоконференции УЦОКО

Организаторы НМТ советуют поступающим обратить внимание на выборочный предмет, ведь именно он играет приоритетную роль при поступлении.

И если вы сомневаетесь, какой предмет выбрать четвертым, по формуле можете смоделировать ваш результат для поступления.

А с коэффициентом оценок по предметам НМТ вы можете ознакомиться в Приложении 7 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году (пункт 8 раздела VII).