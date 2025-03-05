Национальный мультитест – это первое испытание будущего студента. И речь не только о подготовке, но и о самостоятельной регистрации и правильном распределении времени при выполнении заданий НМТ. Сколько времени выделяется на задания, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видеоконференцию УЦОКО.

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Сколько времени выделено на УМТ-2025

В 2025 году для НМТ определены три основных предмета – математика, украинский язык и история Украины. А четвертый предмет по выбору. Выпускники могут выбрать: украинскую литературу, иностранный язык, географию, физику, химию или биологию.

Тестирование будет проходить онлайн, но в специально созданных экзаменационных центрах. Приглашение в один из них выпускники получат после регистрации.

На сдачу НМТ-2025 выделяется 4 часа, которые разделены на два блока. Первые два часа выделяется на тесты по украинскому языку и математике. Затем предоставляется перерыв на 20 минут. А следующие два часа – работа с заданиями по истории Украины и предмету по выбору.

Организаторы отмечают, что распределять время на выполнение заданий в пределах одного блока выпускники могут по своему усмотрению – распределить время поровну между предметами, или уделить какому-то из них больше.

Однако, нельзя менять перераспределение времени между блоками. Если вы выполнили задание первого блока раньше, то вы не сможете перейти к заданиям второго блока сразу. Поэтому лучше сосредоточьтесь и проверьте свои ответы еще раз.

Распределение времени на НМТ-2025 / скриншот УЦОКО

В этом году не будет задач, которые требуют развернутого ответа, поэтому можно продумать свою тактику выполнения заданий заранее. А для этого стоит тренироваться на прошлогодних тестах, чтобы определить свои сильные и слабые стороны при выполнении заданий и сколько нужно времени.

Организаторы сообщили, что во время 20-минутного перерыва, участники смогут перекусить, поэтому с собой можно взять что-то вкусное и воду.

Тесты НМТ-2025 доступны и на языках национальных меньшинств: крымскотатарском, польском, венгерском и румынском. Но это касается неязыковых тестов.