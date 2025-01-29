УКР РУС
29 січня 2025, 20:22
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НМТ-2025: скільки часу учасники матимуть на виконання усіх завдань

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році національний мультипредметний тест (НМТ) міститиме перевірку зань випускників з чотирьох предметів.
  • Скільки часу дадуть на виконання усіх завдань, розповідаємо у новині. 

У 2025 році замість ЗНО вчетверте в Україні проведуть національний мультипредметний тест. НМТ є спрощеним форматом, адаптованим до реалій воєнного часу.

Тестування міститиме перевірку знань з чотирьох предметів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.  

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Скільки часу запланували на виконання завдань НМТ

Мультитест включатиме 3 обов'язкові предметні блоки завдань з:

  • української мови;
  • математики;
  • історії України.

А також один предметний блок на вибір з таких предметів: 

  • українська література;
  • біологія;
  • географія;
  • хімія;
  • фізика;
  • англійська, німецька, французька або іспанська мова. 

Тривалість національного мультитесту становитиме 240 хвилин.

Учасники виконуватимуть перший блок завдань, що складається з двох предметних тестів – української мови та математики – протягом 120 хвилин.

Після 20-хвилинної перерви учасники НМТ виконають наступні два тести – з історії України та предмета, який вони оберуть під час реєстрації на НМТ, протягом ще 120 хвилин.

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НМТ-2025: основні дати

  • Мультитест у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня. 
  • Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
  • Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.
  • Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня.