НМТ-2025: скільки часу учасники матимуть на виконання усіх завдань

У 2025 році замість ЗНО вчетверте в Україні проведуть національний мультипредметний тест. НМТ є спрощеним форматом, адаптованим до реалій воєнного часу.

Тестування міститиме перевірку знань з чотирьох предметів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Скільки часу запланували на виконання завдань НМТ

Мультитест включатиме 3 обов'язкові предметні блоки завдань з:

української мови;

математики;

історії України.

А також один предметний блок на вибір з таких предметів:

українська література;

біологія;

географія;

хімія;

фізика;

англійська, німецька, французька або іспанська мова.

Тривалість національного мультитесту становитиме 240 хвилин.

Учасники виконуватимуть перший блок завдань, що складається з двох предметних тестів – української мови та математики – протягом 120 хвилин.

Після 20-хвилинної перерви учасники НМТ виконають наступні два тести – з історії України та предмета, який вони оберуть під час реєстрації на НМТ, протягом ще 120 хвилин.

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