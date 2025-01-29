Тестування міститиме перевірку знань з чотирьох предметів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Скільки часу запланували на виконання завдань НМТ
Мультитест включатиме 3 обов'язкові предметні блоки завдань з:
- української мови;
- математики;
- історії України.
А також один предметний блок на вибір з таких предметів:
- українська література;
- біологія;
- географія;
- хімія;
- фізика;
- англійська, німецька, французька або іспанська мова.
Тривалість національного мультитесту становитиме 240 хвилин.
Учасники виконуватимуть перший блок завдань, що складається з двох предметних тестів – української мови та математики – протягом 120 хвилин.
Після 20-хвилинної перерви учасники НМТ виконають наступні два тести – з історії України та предмета, який вони оберуть під час реєстрації на НМТ, протягом ще 120 хвилин.
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НМТ-2025: основні дати
- Мультитест у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.
- Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня.