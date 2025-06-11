Понад 218 тисяч учасників НМТ отримали результати: з якого предмета – найбільше 200-бальників

Уже оприлюднили результати 13 із 17 основних сесій НМТ 2025 року. Тобто понад 218 тисяч учасників.

Результати решти сесій опублікують згодом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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З якого предмета НМТ – найбільше 200-бальників

На основні сесії НМТ прибув 91% від кількості зареєстрованих учасників. Показник вищий ніж торішній.

На сьогодні найбільша кількість 200-бальників – з математики: таких учасників уже 1163. На другому місці англійська мова – 765 максимальних результатів; на третьому – українська мова, де 658 учасників отримали 200 балів,

– зазначають у МОН.

І додають, що усього 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів. З них 250 склали два предмети на максимальний бал, 31 учасник – три предмети, а троє мають 200 балів із чотирьох предметів.

Частка тих, хто не склав математику, становить 11,7%. Торік цей показник був вищим – 14%,

– уточнили у відомстві.

Серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика: 10% учасників з нею не впоралися. З хімії таких 6%. З іспанської мови 4,5% учасників не подолали порогового бала.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники. Це більше ніж 2024 року. Стабільною залишається кількість реєстрацій тих, хто складає НМТ за кордоном.

Із зареєстрованих цього року 236 529 – цьогорічні випускники.

НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія).