Результаты остальных сессий опубликуют позже. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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По какому предмету НМТ – больше всего 200-бальников

На основные сессии НМТ прибыл 91% от количества зарегистрированных участников. Показатель выше прошлогоднего.

На сегодня наибольшее количество 200-бальников – по математике: таких участников уже 1163. На втором месте английский язык – 765 максимальных результатов; на третьем – украинский язык, где 658 участников получили 200 баллов,

– отмечают в МОН.

И добавляют, что всего 2414 поступающих сдали хотя бы один предмет на 200 баллов. Из них 250 сдали два предмета на максимальный балл, 31 участник – три предмета, а трое имеют 200 баллов по четырем предметам.

Доля тех, кто не сдал математику, составляет 11,7%. В прошлом году этот показатель был выше – 14%,

– уточнили в ведомстве.

Среди выборочных предметов самыми сложными оказались физика: 10% участников с ней не справились. По химии таких 6%. По испанскому языку 4,5% участников не преодолели порогового балла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Всего на НМТ 2025 года зарегистрировались 317 083 участника. Это больше чем в 2024 году. Стабильным остается количество регистраций тех, кто составляет НМТ за рубежом.

Из зарегистрированных в этом году 236 529 – выпускники этого года.

НМТ-2025 продлится до 25 июля (дополнительная сессия).