Она продлится в течение 14 – 25 июля. На дополнительную сессию зарегистрировались около 7 тысяч человек, заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона, отмечает 24 Канал.

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Сколько человек будет сдавать НМТ во время дополнительной сессии

Вакуленко отметила, что значительное количество лиц регистрировались на НМТ на основную сессию. Однако в ее рамках по уважительным причинам не смогли сдать тестирование.

Сейчас мы имеем до 7 тысяч поступающих, которые планируют проходить оценивание в дополнительную сессию. Это 14 – 25 июля,

– уточнила она.

И добавила, что такие участники получат приглашение на тестирование, где узнают дату сдачи НМТ, до 11 июля.

На основную сессию мультитеста, по словам руководительницы УЦОКО, зарегистрировались 312 тысяч человек. Более 280 тысяч человек приняли в ней участие. Явка составила более 88%.

За рубежом среди поступающих, которые регистрировались на НМТ на основную сессию, 89% прошли тестирование.

Также Вакуленко отметила, что предварительно результаты НМТ 2025 года почти не отличаются от прошлогодних.

Это касается и долей тех, кто на определенные результаты сдает математику или украинский язык, так и доли тех, кто успешно сдает украинский язык и историю Украины,

– отметила она.

Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность задач, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.