Вона триватиме протягом 14 – 25 липня. На додаткову сесію зареєструвалися близько 7 тисяч осіб, заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону, зазначає 24 Канал.

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Скільки осіб складатиме НМТ під час додаткової сесії

Вакуленко зауважила, що значна кількість осіб реєструвалися на НМТ на основну сесію. Однак у її межах з поважних причин не змогли скласти тестування.

Зараз ми маємо до 7 тисяч вступників, які планують проходити оцінювання в додаткову сесію. Це 14 – 25 липня,

– уточнила вона.

І додала, що такі учасники отримають запрошення на тестування, де дізнаються дату складання НМТ, до 11 липня.

На основну сесію мультитесту, за словами очільниці УЦОЯО, зареєструвалися 312 тисяч осіб. Понад 280 тисяч осіб взяли у ній участь. Явка склала понад 88%.

За кордоном серед вступників, які реєструвалися на НМТ на основну сесію, 89% пройшли тестування.

Також Вакуленко зауважила, що попередньо результати НМТ 2025 року майже не відрізняються від торішніх.

Це стосується і часток тих, хто на певні результати складає математику чи українську мову, так і частки тих, хто успішно складає українську мову та історію України,

– зауважила вона.

Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.