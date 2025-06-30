Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону, зазначає 24 Канал. Зокрема, це були учасники, які мали при собі чи й користувалися шпаргалками.

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Чому шпаргалка на НМТ здивувала організаторів

Одна з таких шпаргалок здивувала організаторів тестування. Учасник НМТ завдяки їй мав намір допомогти собі у складанні математики.

Дуже дивні ситуації були. Наприклад, в одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення,

– заявила очільниця УЦОЯО.

І додала, що, як і у попередні роки, кількість тих, хто намагався порушити правила тестування, відносно невелика.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вакуленко також спростувала чутки занадто складні завдання на НМТ з математики. І наголосила, що для подолання порогового балу достатньо володіти знаннями на рівні п'ятого-сьомого класу.

Якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання п'ятого-шостого-сьомого класів, то, напевно, з вищою освітою варто дещо почекати,

– переконана вона.

Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.