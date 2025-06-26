"Щоночі – масовані атаки": з якими викликами стикнулися учасники та організатори НМТ-2025

Сьогодні закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту у 2025 році. Учасники та організатори у її межах стикнулися зі значною кількістю труднощів.

Зокрема, через атаки Росії на українські міста. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла 24 Каналу про виклики та проблеми цьогорічного тестування.

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З якими викликами стикнулися учасники та організатори тестування

Вакуленко зізналася, що надзвичайно багато викликів цьогоріч, безумовно, пов'язані з постійними ракетними атаками на міста України.

Щоночі де-факто відбуваються масовані атаки на один або декілька регіонів нашої держави. Тож ми ніколи не знаємо, чи всі наші тимчасові екзаменаційні центри готові до роботи, чи якийсь з них не пошкоджений, чи буде всюди електрика. Часто доводиться зранку швидко змінювати локації та переводити вступників в інші пункти тестування. А це надзвичайно складно,

– розповіла вона.

І додала, що в УЦОЯО також розуміють, що після таких нічних обстрілів надзвичайно складно і вступникам працювати.

Тож закликаємо їх та їхніх батьків: якщо бачите, що дитина погано почувається, одразу подавайте документи на додаткову сесію оцінювання, аргументуючи тим, що не прийшли на тестування через погане самопочуття,

– наголошує очільниця Центру.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Вакуленко також уточнила, що не варто хвилюватися, що під час додаткової сесії може повторитися якась кризова ситуація. Вона наголошує: УЦОЯО проводить тестування у складних умовах з 2022 року і готовий до будь-яких умов і проблем. При цьому каже, що з 2022 року ще жодного вступника не залишили без результату НМТ.



Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.