Очільниця УЦОЯО розповіла, якою буде модель проведення НМТ-2025

Національний мультипредметний тест у 2025 році відбуватиметься відповідно до моделі іспиту 2024 року. Вступники проходитимуть перевірку знань із чотирьох предметів.

При цьому складатимуть тестування протягом одного дня, зазначає 24 Канал. Таку заяву зробила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує "Моя школа".

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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році

Вакуленко зазначила: хоча складання мультитесту протягом одного дня є значним навантаженням, однак це – питання безпеки.

При цьому вступникам, які перебувають на територіях, де тривають бойові дії, доведеться їхати двічі на тестування, що спричинятиме складнощі.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Очільниця УЦОЯО також зазначила: для того, щоб проводити іспит протягом двох днів, доведеться збільшити кількість тимчасових екзаменаційних центрів. Натомість не всі заклади освіти можуть забезпечити технічні та безпекові умови для цього.

Цікаво! Раніше ми детально розповідали про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року. По це читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.

В УЦОЯО також зазначили, що санітарний регламент не поширюють на НМТ, адже його організовують задля вступу.