Чи залежить дата складання НМТ від дати реєстрації на тестування

Дата складання національного мультитесту не залежить від дати реєстрації на іспит. Тому, якщо учасник зареєструється у перші дні, це не означає, що він складатиме НМТ у перші дні проведення іспиту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти Наталії Юр під час вебінару.

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Чи пов'язані дата реєстрації на НМТ та дата тестування

Для визначення дат складання мультитесту конкретними учасниками існує внутрішній алгоритм Українського центру оцінювання якості освіти. Але він не пов'язаний з датою реєстрації на тестування. Його використовують для визначення дати і місця іспиту після того, як усі учасники НМТ реєструвалися на іспит.

Заступник директора УЦОЯО додала при цьому, що майбутнім учасникам НМТ не варто відкладати реєстрацію на останні дні. Зокрема це стосується вступників, які планують складати НМТ за кордоном. В іншому разі останні не зможуть складати тестування у тому місті за кордоном, в якому хочуть, через обмежену кількість місць.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При цьому, нагадали в УЦОЯО, якщо учасник НМТ не зможе успішно зареєструватися одразу, він матиме більше часу для виправлення помилок в документах, якщо розпочне процес після 6 березня (дата старту реєстрації на НМТ, – ред.), а не наприкінці періоду реєстрації.