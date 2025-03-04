Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Натальи Юр во время вебинара.

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Связаны ли дата регистрации на НМТ и дата тестирования

Для определения дат сдачи мультитеста конкретными участниками существует внутренний алгоритм Украинского центра оценивания качества образования. Но он не связан с датой регистрации на тестирование. Его используют для определения даты и места экзамена после того, как все участники НМТ регистрировались на экзамен.

Заместитель директора УЦОКО добавила при этом, что будущим участникам НМТ не стоит откладывать регистрацию на последние дни. В частности это касается поступающих, которые планируют сдавать НМТ за рубежом. В противном случае последние не смогут сдавать тестирование в том городе за рубежом, в котором хотят, из-за ограниченного количества мест.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При этом, напомнили в УЦОКО, если участник НМТ не сможет успешно зарегистрироваться сразу, он будет иметь больше времени для исправления ошибок в документах, если начнет процесс после 6 марта (дата старта регистрации на НМТ, – ред.), а не в конце периода регистрации.