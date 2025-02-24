Основні дати НМТ-2025, які мають запам'ятати цьогорічні вступники

Національний мультипредметний тест у 2025 році відбуватиметься під час основної і додаткової сесій. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня; додаткова – упродовж 14 – 25 липня.

Календарний план організації та проведення у 2025 році НМТ погоджений наказом Міністерства освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Які дати проведення НМТ у 2025 році

Також цьогоріч передбачили два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий.

Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.

До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому бажають пройти НМТ).

У додатковий період (9 – 14 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм відмовили. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня.

З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ,

– наголошують в УЦОЯО.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових – до 30 липня.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!



Які основні дати НМТ-2025 / УЦОЯО