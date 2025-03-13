Список закордонних міст, де можна скласти НМТ, розширили

Перелік країн і міст, де цьогоріч створять тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, розширили. До нього додали ще кілька міст.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Протягом останнього тижня УЦОЯО налагодив домовленості ще з двома країнами.

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Де за кордоном ще можна скласти НМТ-2025

Тепер є можливість складати тестування в Амстердамі та Гаазі (Нідерланди), а також у Маріборі (Словенія).

Все ж у Центрі попереджають: попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширили, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами.

У разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації. Станом на 12 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах: Дюссельдорф (Німеччина), Бухарест (Румунія), Прага (Чехія),

– повідомили в УЦОЯО.

І нагадали учасникам: якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася зручніша для вас локація – можете до 8 квітня 2025 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ.

Зауважимо, що цьогоріч тимчасові екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань на бакалаврат для української молоді вже організували у 54 містах 32 країн.