Чи можна реєструватись на НМТ-2026 із закордонним паспортом

З 5 березня в Україні офіційно стартував основний період реєстрації на НМТ 2026 року, і цю процедуру можна пройти кількома способами. Однак варто звертати увагу на коментарі фахівців про те, які документи мати для успішної реєстрації, а які для цього не підходять.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару з підготовки до тестування на каналі УЦОЯО розповіла, що учні мають змогу зареєструватися на НМТ-2026 у основний період, який буде тривати з 5 березня до 2 квітня. Однак майбутні учасники мають чітко знати усі деталі реєстрації та мати для цього усі необхідні документи.

Чи можна зареєструватися на НМТ із закордонним паспортом?

Для того, щоб зареєструватися, майбутні учасники НМТ повинні мати електронні фото- або сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду і довідку з закладу освіти з інформацією про освіту. Також в учня повинна бути копія довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Однак багатьох також цікавить питання, чи можна реєструватися з закордонним паспортом. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Наталія Юр розповіла, що реєстрація з закордонним паспортом можлива.

Зверніть увагу! Для цього, за її словами, треба вказати паспортні дані і прикріпити його скан-копію. Або ж можна передати це через послугу Дія-шеринг.

Які ще документи треба мати випускникам для реєстрації на НМТ-2026?