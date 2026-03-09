Форс-мажорні умови: чи складе учасник НМТ у разі тривоги чи відключення світла

У травні розпочинається національний мультипредметний тест. Реєстрація на тестування вже триває.

Майбутніх учасників при цьому цікавить, що робити у разі повітряної тривоги та відключення світла. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла деталі.

Як діяти у разі повітряної тривоги чи відключення світла?

Вакуленко пояснила, що у разі повітряної тривоги час для виконання завдань учасників зупинять.

Усі учасники перейдуть в укриття до завершення повітряної тривоги. Якщо під час тестування буде тривога і вже неможливо буде продовжити роботу над тестом, бо вона буде тривалою, у такій ситуації запропонують участь у додатковій сесії,

– уточнила вона.

Також уточнила, як відбуватиметься тестування у разі відключення світла.

Так само як у разі інших форс-мажорних обставин,

– зауважила очільниця Центру.

І додала: якщо з певних причин тестування неможливо продовжити, його призупиняють, питання намагатимуться розв'язати. Якщо це буде неможливо, для учасників буде доступна додаткова сесія.

Чи потрібно зберігати кожне завдання?

Вакуленко також розповіла, чи потрібно зберігати кожне завдання.

Чи зберігається інформація під час відключень світла у тестувальнику? Так, зберігається. Після завдання є кнопка "зберегти". Після виконання кожного завдання ви зберігаєте відповідь на кожне завдання,

– зазначила вона.

І додала: після натискання – відповідь збережена, і щоб не трапилося, ці відповіді вже є в системі.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?