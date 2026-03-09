Форс-мажорные условия: составит ли участник НМТ в случае тревоги или отключения света

В мае начинается национальный мультипредметный тест. Регистрация на тестирование уже продолжается.

Будущих участников при этом интересует, что делать в случае воздушной тревоги и отключения света. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала детали.

Как действовать в случае воздушной тревоги или отключения света?

Вакуленко объяснила, что в случае воздушной тревоги время для выполнения заданий участников остановят.

Все участники перейдут в укрытие до завершения воздушной тревоги. Если во время тестирования будет тревога и уже невозможно будет продолжить работу над тестом, потому что она будет длительной, в такой ситуации предложат участие в дополнительной сессии,

– уточнила она.

Также уточнила, как будет происходить тестирование в случае отключения света.

Так же как в случае других форс-мажорных обстоятельств,

– отметила руководительница Центра.

И добавила: если по определенным причинам тестирование невозможно продолжить, его приостанавливают, вопрос будут пытаться решить. Если это будет невозможно, для участников будет доступна дополнительная сессия.

Важно! в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.

Нужно ли сохранять каждое задание?

Вакуленко также рассказала, нужно ли сохранять каждое задание.

Сохраняется ли информация во время отключений света в тестировщике? Да, сохраняется. После задания есть кнопка "сохранить". После выполнения каждого задания вы сохраняете ответ на каждое задание,

– отметила она.

И добавила: после нажатия – ответ сохранен, и чтобы не случилось, эти ответы уже есть в системе.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?