Лунають скарги: чи є завдання НМТ надзвичайно складними

В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, наскільки складними є завдання тесту.

Деталями він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". Зокрема, зауважив, що НМТ критикують за складність завдань.

Чи є НМТ складним?

Міністр каже, що насправді тести не є надзвичайно складними.

Багато хто складає їх, і просто ми складаємо іноді для експерименту, щоб подивитись на рівень складності тих чи тих тестів з тих чи тих предметів. Торішні тести складаємо. І вони не є складними,

– зазначає Лісовий.

І додає, що щороку учні складають НМТ достатньо якісно. Середній результат – від 134 до 155 балів. Такі результати дають шанс на вступ у виш. Понад цей показник – це вже високі результати – і навпаки.

Чи обов'язково складати НМТ для вступу?

Посадовець каже, що загальний рівень складання НМТ достатньо високий і дозволяє вступити до будь-якого українського вишу.

Нагадую: НМТ не є обов’язковим. Ти можеш обирати навчання у професійному коледжі, у фаховій передвищій освіті, у професійній освіті. І це теж хороша траєкторія,

– уточнив він.

І додав, що на ринку праці зарплати, які пропонують випускникам колежів та училищ, є достатньо високими. І це теж хороша траєкторія професійного розвитку та самореалізації.

