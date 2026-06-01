Лунають скарги: чи є завдання НМТ надзвичайно складними
В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, наскільки складними є завдання тесту.
Деталями він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". Зокрема, зауважив, що НМТ критикують за складність завдань.
Чи є НМТ складним?
Міністр каже, що насправді тести не є надзвичайно складними.
Багато хто складає їх, і просто ми складаємо іноді для експерименту, щоб подивитись на рівень складності тих чи тих тестів з тих чи тих предметів. Торішні тести складаємо. І вони не є складними,
– зазначає Лісовий.
І додає, що щороку учні складають НМТ достатньо якісно. Середній результат – від 134 до 155 балів. Такі результати дають шанс на вступ у виш. Понад цей показник – це вже високі результати – і навпаки.
Чи обов'язково складати НМТ для вступу?
Посадовець каже, що загальний рівень складання НМТ достатньо високий і дозволяє вступити до будь-якого українського вишу.
Нагадую: НМТ не є обов’язковим. Ти можеш обирати навчання у професійному коледжі, у фаховій передвищій освіті, у професійній освіті. І це теж хороша траєкторія,
– уточнив він.
І додав, що на ринку праці зарплати, які пропонують випускникам колежів та училищ, є достатньо високими. І це теж хороша траєкторія професійного розвитку та самореалізації.
Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ складатимуть понад 355 тисяч учасників.
- Іспит відбуватиметься у межах основної та додаткової сесії.
- Оцінювання розпочалося 20 травня. Основна триватиме до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.