5 поширених помилок на НМТ з української мови, через які можна завалити складання тесту

Уже розпочалася реєстрація на НМТ-2026 і старшокласники активно готуються до тестів, зокрема – з української мови. А репетитори та учителі проаналізували помилки, яких припускаються з року в рік.

Яких п'ять типових помилок припускаються при підготовці до тестів НМТ з української мови, розповідаємо з посиланням на освітній центр MINDSET.

Які найпоширеніші помилки на НМТ з української мови?

Підготовка до підсумкового тесту – це справа останнього місця. До неї варто підійти послідовно і виважено. А щоб набрати максимум, варто звернути увагу на поради експертів, які аналізують найскладніші моменти та типові помилки, які трапляються щороку.

Ось перелік типових помилок і поради, як їх уникнути:

1. Розділові знаки. Неправильне вживання знаків.

Найчастіше учні плутають правила пунктуації у складних реченнях чи перед вставними словами.

Що робити: Постійно повторюйте правила пунктуації й практикуйте їх на тестових завданнях чи в диктантах. Читайте.і звертайте увагу на розділові знаки.

2. Наголоси. Плутанина з наголосами.

Слова на кшталт "чорнОслив", "завдАння" вводять в оману.

Що робити: Визначити складні для себе слова та скласти власний словничок з наголосами й регулярно його повторювати. А ще сьогодні репетитори пропонують чимало римованих фраз, які полегшують запам'ятовування: "жалюзІ на нозІ", "фОльга а Ольги".

3. Правопис слів: апостроф, префікси, з/без, дефіс та інше.

Оскільки таких завдань багато, то такі слова стають пасткою для багатьох учнів.

Що робити: Визначіть свої слабкі сторони і проходьте суто ці тематичні вправи, виробляйте надивленість. Звертайте увагу на слова-винятки та шукайте для себе зрозумілі пояснення філологів – сьогодні соціальні мережі це дозволяють.

Наступні зауваження стосуються не стільки помилок у знаннях, а швидше в поведінці.

4. Поверхневе прочитання завдання.

Часто текст завдання читається без детального аналізу. Швидко, похапцем і це призводить до втрати балів у частині "Розуміння тексту".

Що робити: Читайте і вдумуйтеся у завдання до тексту перед тим, як його аналізувати – це допоможе знайти правильну відповідь та зосередитися. Якщо не зрозуміли пропустіть завдання, а потім поверніться згодом.

5. Невміння керувати часом.

Типова помилка – витрачати забагато часту на перші завдання й не встигають завершити тест.

Що робити: Проходьте пробні тести з таймером аби розвинути навичку планування часу. Аналізуйте себе, на які завдання затрачається найбільше часу, де губитеся, де втрачаєте концентрацію.

Не бійтеся радитися з вчителем, репетитором. Зрозумійте свої слабкі місця в знаннях і реакціях – знання помилок допомагає уникати їх на екзамені.

Готуйтеся поступово, відповідально і результати здивують! І важливо – не перевтомлюйтеся і не доводьте себе до виснаження. У вас усе вдасться!