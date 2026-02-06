Які завдання і теми будуть на НМТ-2026 з української літератури
- Тест НМТ з української літератури складатиметься з 30 завдань.
- Завдання охоплюватимуть теми усної народної творчості, давньої літератури, літератури кінця XVIII – початку XX століття, літератури XX століття, творів письменників-емігрантів та сучасного літературного процесу.
Цьогоріч учасники національного мультитесту проходитимуть перевірку знань з чотирьох предметів. Три будуть обов'язковими і один можна буде обрати.
Серед вибіркових предметів буде і українська література. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
Які завдання і теми з української літератури повторити?
Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з цього предмета.
Учасникам НМТ варто звернути увагу лише на частину "Українська література". Вона охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури. А саме:
Усна народна творчість;
Давня українська література;
Література кінця XVIII – початку XX століття;
Література XX століття;
Твори українських письменників-емігрантів;
Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).
Кожен розділ програми з української літератури у відповідному тесті буде представлений пропорційно.
Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань двох форм: із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (25 завдань) та на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.
Отже, за виконання завдань з української літератури можна буде отримати від 0 до 45 балів,
– інформують в УЦОЯО.
Завдання і теми з української літератури на НМТ-2026 / УЦОЯО
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) учасники й учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Що відомо про НМТ у 2026 році?
Мультитест у 2026 році відбуватиметься протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
Складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.