Які завдання і теми будуть на НМТ-2026 з української літератури

Цьогоріч учасники національного мультитесту проходитимуть перевірку знань з чотирьох предметів. Три будуть обов'язковими і один можна буде обрати.

Серед вибіркових предметів буде і українська література. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Які завдання і теми з української літератури повторити?

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з цього предмета.

Учасникам НМТ варто звернути увагу лише на частину "Українська література". Вона охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури. А саме:

Усна народна творчість;

Давня українська література;

Література кінця XVIII – початку XX століття;

Література XX століття;

Твори українських письменників-емігрантів;

Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).

Кожен розділ програми з української літератури у відповідному тесті буде представлений пропорційно.

Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань двох форм: із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (25 завдань) та на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань з української літератури можна буде отримати від 0 до 45 балів,

– інформують в УЦОЯО.



Завдання і теми з української літератури на НМТ-2026 / УЦОЯО

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) учасники й учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Що відомо про НМТ у 2026 році?