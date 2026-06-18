За межами нашої держави є для цього визначені міста. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
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Де за кордоном можна скласти НМТ – 2026?
Українські випускники, які перебувають за кордоном, також можуть скласти НМТ. Його результати потрібні для вступу до вишів України.
Цьогоріч за межами нашої держави тимчасові екзаменаційні центри створять у 54 містах 32 країн.
Основні сесії тестування відбудуться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.
За кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників НМТ. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору,
– наголошували в УЦОЯО.
Додаткові сесії організують у таких країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Ірландія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Хорватія та Чехія.
Деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткових сесій,
– уточнили у Центрі.
Зауважимо, що НМТ за межами нашої країни, як і в Україні, відбувається у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. За кордоном з учасниками працюють українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.
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Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
- Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
- Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
- Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.