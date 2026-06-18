Що відомо про НМТ у 2026 році?

  • Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
  • Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
  • Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
  • Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.