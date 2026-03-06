Чи зареєструють на НМТ-2026 з паспортом-книжечкою: важливі уточнення

В Україні офіційно стартував основний період реєстрації на НМТ 2026 року, і учні мають вже зараз взятися за цю процедуру з усією відповідальністю. Відомо, що зареєструватися на НМТ можна кількома способами, однак багатьох цікавить, чи можна пройти реєстрацію з паспортом-книжечкою.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченому підготовці до тестування на каналі УЦОЯО розповіла, що учні мають змогу зареєструватися на НМТ-2026 у основний період, який триватиме з 5 березня до 2 квітня. Для цього необхідно мати певні документи

Чи можна реєструватися з паспортом-книжечкою?

Для реєстрації майбутні учасники НМТ повинні мати електронні фото- або сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду і довідку з закладу освіти з інформацією про освіту. Також подбати про копію довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи. Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Тетяна Вакуленко зазначила, що якщо ви не плануєте реєструватися з Дією, то можете завантажити документи, які посвідчують вашу особу.

Паспортний документ може бути як у вигляді ID-картки, так і книжечки. Ходить багато міфів, що з паспортом-книжечкою не реєструємо. Це неправда,

– розповіла фахівчиня.

Важливо! Однак, вона наголосила, що має бути надана та сторінка паспорта, де українською мовою наведена вичерпна інформація про вас. Це тип, серія, номер документа, ваші ім'я, прізвище, по батькові та дата народження.

Які ще документи повинні мати випускники для реєстрації на НМТ-2026?