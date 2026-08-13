Можна буде перескласти: Зеленський анонсував зміни в НМТ-2027

2027 року випускники складатимуть національний мультитест уже в технічно підготовлених укриттях. Також матимуть можливість скласти тестування ще раз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.

Чому потрібні зміни

Глава держави зазначив, що цьогоріч, як і в минулі роки, було багато проблем зі складанням тестування.

Це стосувалось і багатогодинного складання НМТ в Одесі, ми це пам'ятаємо, і навантаження через інтенсивність іспиту ... Зараз формат НМТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити,

– заявив він.

І додав, що обговорив це питання з урядовцями.

Треба на наступний рік передбачити інші умови складання НМТ,

– акцентував Зеленський.

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Які зміни будуть на НМТ-2027

Першою з таких змін він назвав необхідність складати НМТ в укриттях, "щоб це все не залежало від того, коли у росіян злітає МІГ, чи коли є інші безпекові виклики".

Другою проблемою президент назвав інтенсивність тесту та відсутність можливості перескласти іспит.

Треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно, і треба подумати про строки, щоб у дітей була можливість скласти НМТ вдруге у розумний строк, якщо вперше не вийшло. І розумний строк – це так, щоб встигнути до вступної кампанії,

– уточнив він.

І наголосив, що зараз МОН має напрацювати необхідні зміни разом з громадами, школами, вишами.

Люди не мають залежати від поганої організації процесу НМТ чи безпекових факторів,

– резюмував глава держави.