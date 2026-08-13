Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе Украинского молодежного форума, сообщает "Укринформ".

Почему нужны изменения

Глава государства отметил, что в этом году, как и в прошлые годы, было много проблем со сдачей тестирования.

Это касалось и многочасовой сдачи НМТ в Одессе, мы это помним, и нагрузки из-за интенсивности экзамена... Сейчас формат НМТ, к сожалению, такой, что добавляет детям и родителям стресса. Это стоит исправить,

– заявил он.

И добавил, что обсудил этот вопрос с представителями правительства.

На следующий год нужно предусмотреть другие условия сдачи НМТ,

– подчеркнул Зеленский.

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Какие изменения будут в НМТ-2027

Первым из таких изменений он назвал необходимость сдавать НМТ в укрытиях, "чтобы все это не зависело от того, когда у россиян взлетает МиГ или когда возникают другие угрозы безопасности".

Второй проблемой президент назвал интенсивность теста и отсутствие возможности пересдать экзамен.

Нужно подумать, как снизить интенсивность НМТ, чтобы психологически разгрузить детей, и нужно подумать о сроках, чтобы у детей была возможность сдать НМТ во второй раз в разумные сроки, если с первого раза не получилось. И разумный срок – это так, чтобы успеть до вступительной кампании,

– уточнил он.

И подчеркнул, что сейчас МОН должно разработать необходимые изменения совместно с общинами, школами и вузами.

Люди не должны зависеть от плохой организации процесса НМТ или факторов безопасности,

– резюмировал глава государства.