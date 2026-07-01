Об этом омбудсмен сообщил в комментарии для "Новости.LIVE". Он также добавил, что инициировал снижение проходного балла НМТ для некоторых специальностей.
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Что предлагает омбудсмен
Лубинец уточнил, что речь идет, в частности, о медицинских специальностях. Он предлагает снизить "порог" со 150 до 130 баллов.
Он говорит, что получил десятки обращений, когда "ребенок, который хочет стать медиком и не получает такой возможности в Украине, уезжает за границу".24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Он заявляет, что выступает за то, чтобы как можно больше детей оставалось в Украине и получало образование здесь.
Во всех странах ЕС установлены отдельные грантовые программы для будущих студентов из Украины. НМТ не требуется, там учитывается средняя оценка из школьного аттестата,
– говорит Уполномоченный.
И самое главное, по его словам, что этим абитуриентам предлагают стипендии, предоставляют бесплатное жилье. Зато наше государство, считает Лубинец, еще больше затрудняет поступление в украинские вузы.
Он также добавил, что направил соответствующее представление премьер-министру Украины и главе МОН Украины.
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Что было раньше
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже обращался в Кабмин и Министерство образования и науки Украины с предложениями изменить условия вступительной кампании 2026 года. Среди основных требований – пересмотр минимального конкурсного балла НМТ из-за сложных условий, в которых выпускники сдают экзамен во время войны.
- В МОН подчеркнули, что не планируют снижать минимальный конкурсный балл для поступления на отдельные специальности.