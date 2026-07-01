Про це омбудсмен сказав у коментарі Новини.LIVE. І додав, що ініціював зменшення порогу НМТ для деяких спеціальностей.

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Що пропонує омбудсмен

Лубінець уточнив, що мовиться, зокрема, про медичні, спеціальності. Він пропонує знизити "поріг" зі 150 до 130 балів.

Він каже, що отримав десятки звернень, коли "дитина, яка хоче стати медиком і не отримує такої можливості в Україні, виїжджає за кордон".

Він каже, що виступає за те, щоб якомога більше дітей залишилось в Україні і здобували освіту тут.

В усіх країнах ЄС встановлені окремі грантові програми для майбутніх студентів з України. НМТ не треба, там береться середня оцінка зі шкільного атестата,

– каже Уповноважений.

І найголовніше, за його словами, що цим вступникам пропонують стипендії, надають безоплатне житло. Натомість наша держава, вважає Лубінець, ще більше ускладнює вступ до українських вишів.

Він також додав, що скерував відповідне подання до прем'єр-міністерки України та очільника МОН України.

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