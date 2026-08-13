Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.

Чому потрібні зміни

Глава держави зазначив, що цьогоріч, як і в минулі роки, було багато проблем зі складанням тестування.

Це стосувалось і багатогодинного складання НМТ в Одесі, ми це пам'ятаємо, і навантаження через інтенсивність іспиту ... Зараз формат НМТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити,

– заявив він.

І додав, що обговорив це питання з урядовцями.

Треба на наступний рік передбачити інші умови складання НМТ,

– акцентував Зеленський.

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Які зміни будуть на НМТ-2027

Першою з таких змін він назвав необхідність складати НМТ в укриттях, "щоб це все не залежало від того, коли у росіян злітає МІГ, чи коли є інші безпекові виклики".

Другою проблемою президент назвав інтенсивність тесту та відсутність можливості перескласти іспит.

Треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно, і треба подумати про строки, щоб у дітей була можливість скласти НМТ вдруге у розумний строк, якщо вперше не вийшло. І розумний строк – це так, щоб встигнути до вступної кампанії,

– уточнив він.

І наголосив, що зараз МОН має напрацювати необхідні зміни разом з громадами, школами, вишами.

Люди не мають залежати від поганої організації процесу НМТ чи безпекових факторів,

– резюмував глава держави.