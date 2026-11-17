Частині учасників дводенна модель НМТ створить додаткові труднощі: що кажуть в УЦОЯО
Дводенний формат національного мультитесту може бути зручнішим для вступників із міст і містечок. Проте він створить додаткові труднощі для учнів із прифронтових населених пунктів і тимчасово окупованих територій.
Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю ZN.UA.
Які плюси та мінуси дводенного формату НМТ?
Вакуленко переконана, що проведення тестування у межах двох днів, безумовно, буде комфортнішим для учнів із міст і містечок. Вони зможуть відпочити після першої частини та продовжити виконувати завдання наступного дня. А от школярам із тимчасово окупованих територій і прифронтових сіл та селищ доведеться двічі добиратися до тимчасових екзаменаційних центрів через небезпечні зони. Це натомість значно ускладнить для них складання НМТ.
Чому я кажу саме про села? Тому що у прифронтових містах є можливість відкривати екзаменаційні центри. Наприклад, у Харкові тестування може проходити в метрошколі. Однак якщо ми говоримо, наприклад, про Запорізьку область, особливо ту її частину, що ближче до зони активних бойових дій, – дітям потрібно буде проїхати дорогами, закритими антидроновими сітками, які постійно зазнають атак,
– каже очільниця Центру.
Вона також уточнила, що з об’єктивних причин у Херсонській області НМТ не проводять, тому більшість місцевих вступників їздять складати тестування до Миколаївської області.
Що було раніше?
- Раніше в Україні розглядали різні формати проведення НМТ наступного року. Зокрема обговорювали і дводенну модель.
- Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що у разі дводенної моделі тестування прогнозують зменшення кількості учасників НМТ за кордоном.
- За її словами, кількість учасників НМТ за кордоном залежить від моделі тестування. Якщо перейдуть на дводенну модель оцінювання або буде змога перескладати оцінювання, то очевидно, що потрібної широкої мережі для складання тестування Центр за межами нашої держави не отримає.