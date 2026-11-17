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Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю ZN.UA.

Які плюси та мінуси дводенного формату НМТ?

Вакуленко переконана, що проведення тестування у межах двох днів, безумовно, буде комфортнішим для учнів із міст і містечок. Вони зможуть відпочити після першої частини та продовжити виконувати завдання наступного дня. А от школярам із тимчасово окупованих територій і прифронтових сіл та селищ доведеться двічі добиратися до тимчасових екзаменаційних центрів через небезпечні зони. Це натомість значно ускладнить для них складання НМТ.

Чому я кажу саме про села? Тому що у прифронтових містах є можливість відкривати екзаменаційні центри. Наприклад, у Харкові тестування може проходити в метрошколі. Однак якщо ми говоримо, наприклад, про Запорізьку область, особливо ту її частину, що ближче до зони активних бойових дій, – дітям потрібно буде проїхати дорогами, закритими антидроновими сітками, які постійно зазнають атак– каже очільниця Центру.

Вона також уточнила, що з об’єктивних причин у Херсонській області НМТ не проводять, тому більшість місцевих вступників їздять складати тестування до Миколаївської області.

Що було раніше?