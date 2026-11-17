НМТ в 2027 году / Depositphotos
Двухдневный формат национального мультитеста может оказаться более удобным для абитуриентов из городов и поселков. Однако он создаст дополнительные трудности для учащихся из прифронтовых населенных пунктов и временно оккупированных территорий.
Об этом заявила директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко в интервью ZN .UA.
Каковы плюсы и минусы двухдневного формата НМТ?
Вакуленко убеждена, что проведение тестирования в течение двух дней, безусловно, будет более комфортным для учеников из городов и поселков. Они смогут отдохнуть после первой части и продолжить выполнять задания на следующий день. А вот школьникам с временно оккупированных территорий и прифронтовых сел и поселков придется дважды добираться до временных экзаменационных центров через опасные зоны. Это, в свою очередь, значительно усложнит для них сдачу НМТ.
Почему я говорю именно о селах? Потому что в прифронтовых городах есть возможность открывать экзаменационные центры. Например, в Харькове тестирование может проходить в "метрошколе". Однако если мы говорим, например, о Запорожской области, особенно о том ее участке, который находится ближе к зоне активных боевых действий, – детям нужно будет проехать по дорогам, закрытым антидроновыми сетками, которые постоянно подвергаются атакам
Она также уточнила, что по объективным причинам в Херсонской области НМТ не проводят, поэтому большинство местных абитуриентов ездят сдавать тестирование в Николаевскую область.
Что было раньше?
Ранее в Украине рассматривали различные форматы проведения НМТ в следующем году. В частности, обсуждали и двухдневную модель.
Руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко отмечала, что в случае двухдневной модели тестирования прогнозируется уменьшение количества участников НМТ за рубежом.
По ее словам, количество участников НМТ за рубежом зависит от модели тестирования. Если перейдут на двухдневную модель оценивания или появится возможность пересдавать тестирование, то очевидно, что необходимой широкой сети для проведения тестирования Центр за пределами нашей страны не получит.
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