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Об этом заявила директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко в интервью ZN .UA.

Каковы плюсы и минусы двухдневного формата НМТ?

Вакуленко убеждена, что проведение тестирования в течение двух дней, безусловно, будет более комфортным для учеников из городов и поселков. Они смогут отдохнуть после первой части и продолжить выполнять задания на следующий день. А вот школьникам с временно оккупированных территорий и прифронтовых сел и поселков придется дважды добираться до временных экзаменационных центров через опасные зоны. Это, в свою очередь, значительно усложнит для них сдачу НМТ.

Почему я говорю именно о селах? Потому что в прифронтовых городах есть возможность открывать экзаменационные центры. Например, в Харькове тестирование может проходить в "метрошколе". Однако если мы говорим, например, о Запорожской области, особенно о том ее участке, который находится ближе к зоне активных боевых действий, – детям нужно будет проехать по дорогам, закрытым антидроновыми сетками, которые постоянно подвергаются атакам– говорит руководительница Центра.

Она также уточнила, что по объективным причинам в Херсонской области НМТ не проводят, поэтому большинство местных абитуриентов ездят сдавать тестирование в Николаевскую область.

Что было раньше?