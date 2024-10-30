Тести НМТ з історії України змінять: до чого готуватися випускникам
Джерело:УЦОЯО
У 2025 році випускники складатимуть чотири предмети під час національного мультипредметного тесту. Три будуть обов'язковими і один – на вибір.
Обов'язковими для складання будуть українська мова, математика та історія України. Це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який ухвалила Верховна Рада.
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Які завдання будуть на НМТ-2025 з історії України
В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому повідомили, які зміни очікують на блок з історії України.
Так, він у 2025 році міститиме завдання за весь шкільний курс. У наступному році до питань, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття, додадуть питання зі стародавньої історії України.
Зверніть увагу! Під час тестування з історії України у 2024 році перевіряли знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій.
Зазначимо, що з 2022 року під час НМТ учасники іспиту виконували завдання не всіх розділів, передбачених програмою ЗНО з історії України.
У 2022 році завдання НМТ з історії охоплювали питання лише з історії України ХХ – ХХІ століття.
У 2023 і 2024 роках тест був розширений і містив також завдання про події другої половини XVI – початку ХХІ століття.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Натомість у 2025 році мультитест міститиме завдання з усіх розділів і тем, передбачених чинною програмою ЗНО з історії України, що охоплюють часовий проміжок з найдавніших часів до наших днів.
- Раніше ми інформували про те, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий попередив майбутніх учасників НМТ-2025 щодо того, що завдання з історії доповнять завданнями з історії Руси-України.