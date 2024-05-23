НМТ з історії України: що варто знати перед тестуванням
Джерело:Osvita.ua
В Україні триває основна сесія національного мультитесту. Учасники тестування проходять перевірку знань із чотирьох предметів.
Три з них є обов'язковими. Серед них – історія України. Що треба знати про складання цього предмета, читайте далі.
Читайте Які завдання будуть на НМТ з математики
Що пам'ятати перед складанням історії України на НМТ
Загалом участь в основній сесії НМТ візьме понад 287 тисяч вступників. Загалом тестування триватиме 4 години з перервою на 20 хвилин. Мультитест міститиме два 120-хвилинних блоки по два предмети. Історія України буде у другому.
Учасникам радять, аби вони потрапили до екзаменаційного центру, не забути сертифікат учасника НМТ та документ, що посвідчує особу або його цифровий аналог у Дії.
Також бажано роздрукувати запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці учасника НМТ.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Які завдання будуть на НМТ з історії України
Вступники зможуть обрати черговість виконання предметів та завдань самостійно у межах 120 хвилин, відведених на виконання цього блоку.
Тест НМТ з історії України містить 30 завдань, з-поміж яких:
- 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
- 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари");
- 3 завдання на встановлення послідовності ( потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);
- 3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.
Тестові завдання будуть стосуватись історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок XXI стотілля").
За виконання завдань НМТ з історії України максимально можна отримати 54 бали.
Для отримання результату з історії України за шкалою 100 – 200 та отримання права вступу у виші необхідно набрати як мінімум 8 тестових балів.
Результат тестування учасник НМТ дізнається одразу після завершення виконання всього мультитесту з 4 предметів. Згодом його перевідуть за вищезгаданою шкалою.
До теми Що треба знати про складання НМТ з української мови
Де шукати матеріали для підготовки і демотест
Для самостійного тренування й повторення матеріалу перед іспитом доречно використовувати:
- тести ЗНО-ОНЛАЙН з історії України за минулі роки;
- завдання з історії України, згруповані за певними темами.
Раніше ми детально розповіли, як відбуватиметься НМТ у 2024 році. Тож про те, з яких предметів, де і коли відбудеться тестування, скільки осіб братиме участь у НМТ і про що пам'ятати, а також – які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році для вступу, читайте за посиланням.