Три з них є обов'язковими. Серед них – історія України. Що треба знати про складання цього предмета, читайте далі.

Читайте Які завдання будуть на НМТ з математики

Що пам'ятати перед складанням історії України на НМТ

Загалом участь в основній сесії НМТ візьме понад 287 тисяч вступників. Загалом тестування триватиме 4 години з перервою на 20 хвилин. Мультитест міститиме два 120-хвилинних блоки по два предмети. Історія України буде у другому.

Учасникам радять, аби вони потрапили до екзаменаційного центру, не забути сертифікат учасника НМТ та документ, що посвідчує особу або його цифровий аналог у Дії.

Також бажано роздрукувати запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці учасника НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Які завдання будуть на НМТ з історії України

Вступники зможуть обрати черговість виконання предметів та завдань самостійно у межах 120 хвилин, відведених на виконання цього блоку.

Тест НМТ з історії України містить 30 завдань, з-поміж яких:

20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари");

3 завдання на встановлення послідовності ( потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);

3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Тестові завдання будуть стосуватись історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок XXI стотілля").

За виконання завдань НМТ з історії України максимально можна отримати 54 бали.

Для отримання результату з історії України за шкалою 100 – 200 та отримання права вступу у виші необхідно набрати як мінімум 8 тестових балів.

Результат тестування учасник НМТ дізнається одразу після завершення виконання всього мультитесту з 4 предметів. Згодом його перевідуть за вищезгаданою шкалою.

До теми Що треба знати про складання НМТ з української мови

Де шукати матеріали для підготовки і демотест

Для самостійного тренування й повторення матеріалу перед іспитом доречно використовувати:

Зверніть увагу! Демоверсію національного мультипредметного тесту з історії України можна пройти тут.

Раніше ми детально розповіли, як відбуватиметься НМТ у 2024 році. Тож про те, з яких предметів, де і коли відбудеться тестування, скільки осіб братиме участь у НМТ і про що пам'ятати, а також – які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році для вступу, читайте за посиланням.