Три из них являются обязательными. Среди них – история Украины. Что нужно знать о сдаче этого предмета, читайте дальше.

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Что помнить перед сдачей истории Украины на УМТ

Всего участие в основной сессии УМТ примет более 287 тысяч абитуриентов. В целом тестирование продлится 4 часа с перерывом на 20 минут. Мультитест будет содержать два 120-минутных блока по два предмета. История Украины будет во втором.

Участникам советуют, чтобы они попали в экзаменационный центр, не забыть сертификат участника НМТ и документ, удостоверяющий личность или его цифровой аналог в Дии.

Также желательно распечатать приглашение-пропуск, что размещена на информационной странице участника НМТ.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому стоит доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы как репетиторы Optima Academy. Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Поэтому готовьтесь к УМТ вместе с профессионалами!

Какие задания будут на УМТ по истории Украины

Поступающие смогут выбрать очередность выполнения предметов и заданий самостоятельно в пределах 120 минут, отведенных на выполнение этого блока.

Тест УМТ по истории Украины содержит 30 заданий, среди которых:

20 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

4 задания на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары");

3 задания на установление последовательности (нужно правильно указать последовательность предложенных событий);

3 задания с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.

Тестовые задания будут касаться исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века").

За выполнение заданий УМТ по истории Украины максимально можно получить 54 балла.

Для получения результата по истории Украины по шкале 100 – 200 и получения права поступления в вузы необходимо набрать как минимум 8 тестовых баллов.

Результат тестирования участник УМТ узнает сразу после завершения выполнения всего мультитеста по 4 предметам. Впоследствии его переведут по вышеупомянутой шкале.

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Где искать материалы для подготовки и демотест

Для самостоятельной тренировки и повторения материала перед экзаменом уместно использовать:

Обратите внимание! Демоверсию национального мультипредметного теста по истории Украины можно пройти здесь.

Ранее мы подробно рассказали, как будет происходить НМТ в 2024 году. Поэтому о том, по каким предметам, где и когда состоится тестирование, сколько человек будет участвовать в НМТ и о чем помнить, а также – какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году для поступления, читайте по ссылке.