Одним из обязательных предметов для сдачи является математика. Что нужно знать об этом блоке на тестировании, читайте дальше.
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Что нужно знать об НМТ-2024 по математике
Для участия в основной сессии тестирования зарегистрировалось более 287 тысяч абитуриентов. Они будут сдавать экзамен в экзаменационных центрах в Украине и за рубежом.
Все участники НМТ будут проходить проверку по четырем предметам.
Также стоит распечатать приглашение-пропуск, которая размещена на информационной странице участника НМТ.
Задания по математике разместят в первом блоке НМТ.
Поступающие смогут выбрать очередность выполнения предметов и задач самостоятельно в пределах 120 минут, отведенных на выполнение этого блока.
Тест НМТ по математике содержит 22 задания, среди которых:
- 15 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;
- 3 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");
- 4 задания открытой формы с коротким ответом (неструктурированные задания).
В 2024 году в блоке НМТ по математике не будет заданий открытой формы с развернутым ответом.
За выполнение заданий НМТ по математике можно получить 32 балла.
Для получения результата по математике по шкале 100 – 200 и получения права поступления в учреждения высшего образования необходимо набрать как минимум 5 тестовых баллов.
Результат тестирования участник НМТ узнает сразу после завершения выполнения всего мультитеста по 4 предметам.
Для самостоятельной тренировки и повторения материала перед экзаменом уместно использовать тесты ЗНО-ОНЛАЙН по математике за прошлые годы.
- Ранее мы подробно рассказали, как будет происходить НМТ в 2024 году. Поэтому о том, по каким предметам, где и когда состоится тестирование, сколько человек будет участвовать в НМТ и о чем помнить, а также – какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году для поступления, читайте по ссылке.