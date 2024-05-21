Одним из обязательных предметов для сдачи является математика. Что нужно знать об этом блоке на тестировании, читайте дальше.

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Что нужно знать об НМТ-2024 по математике

Для участия в основной сессии тестирования зарегистрировалось более 287 тысяч абитуриентов. Они будут сдавать экзамен в экзаменационных центрах в Украине и за рубежом.

Все участники НМТ будут проходить проверку по четырем предметам.

Обратите внимание! Чтобы вас допустили в экзаменационный центр, надо не забыть сертификат участника НМТ и документ, удостоверяющий личность или его цифровой аналог в Дии.

Также стоит распечатать приглашение-пропуск, которая размещена на информационной странице участника НМТ.

Задания по математике разместят в первом блоке НМТ.

Поступающие смогут выбрать очередность выполнения предметов и задач самостоятельно в пределах 120 минут, отведенных на выполнение этого блока.

Тест НМТ по математике содержит 22 задания, среди которых:

15 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;

3 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");

4 задания открытой формы с коротким ответом (неструктурированные задания).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В 2024 году в блоке НМТ по математике не будет заданий открытой формы с развернутым ответом.

За выполнение заданий НМТ по математике можно получить 32 балла.

Для получения результата по математике по шкале 100 – 200 и получения права поступления в учреждения высшего образования необходимо набрать как минимум 5 тестовых баллов.

Результат тестирования участник НМТ узнает сразу после завершения выполнения всего мультитеста по 4 предметам.

Для самостоятельной тренировки и повторения материала перед экзаменом уместно использовать тесты ЗНО-ОНЛАЙН по математике за прошлые годы.