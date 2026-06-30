"Так є не в усіх областях": чому в небезпечних регіонах НМТ не проводять в укриттях

Під час основної сесії національного мультитесту у 2026 році учасники НМТ складали тестування в Одесі 12 годин через тривоги. При цьому не в укриттях.

Тоді через це спалахнув скандал. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи можна у містах, де нестабільна безпекова ситуація, відразу організувати іспит у сховищах.

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Чому НМТ не проводять в укриттях у небезпечних регіонах

Вакуленко каже, що такі питання вирішують обласні військові адміністрації, адже саме вони організовують тимчасові екзаменаційні центри. Вони є розпорядниками мережі закладів освіти, у яких УЦОЯО проводить ці оцінювання.

Безумовно, можна одразу проводити тестування в укриттях. І ми бачимо такі фантастичні приклади, зокрема, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській області, де 100% тимчасових екзаменаційних центрів розміщені в укриттях,

– уточнила директорка Центру.

І додає, що це завдяки обласним військовим адміністраціям, департаментам освіти, засновникам закладів освіти й керівникам цих закладів освіти, які де-факто доклали до цього зусиль.

Але так є не в усіх областях. Одеса, до прикладу, потерпає від величезної кількості обстрілів. І я сподіваюся, що там це питання розв’яжуть за допомогою ОВА,

– уточнила Вакуленко.

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Що потрібно для розв'язання питання

Вона також роз'яснила: треба також розуміти, що така організація є доволі складною і дорогою. У такому разі мовиться про повноцінне розгортання комп'ютерних аудиторій в укриттях.

Це означає, що там має бути швидкісний інтернет, вбиральні, хороша система повітря, комп'ютерна техніка, яка під'єднана до мережі електроенергії. Також має бути передбачене джерело альтернативної електроенергії, бо можуть відключити світло,

– повідомила директорка УЦОЯО.

Вона акцентувала, що це не школа з підвалом, куди можна помістити учасників.