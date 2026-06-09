"Хамили та сміялися з дітей": учасники НМТ в Одесі шоковані умовами тестування у час тривоги

Триває основна сесія національного мультитесту. Іноді спалахують скандали через різні причини.

Навіть якщо під час мультитесту звучить повітряна тривога. Чимало скарг зараз лунає щодо ситуації в Одесі, зазначає 24 Канал.

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Що відбувається в Одесі?

Репетиторка з математики Кріс розповіла у тредсі, що мультитест учасники в Одесі писали через повітряні тривоги по 12 годин. При цьому зазначає, що під час тестування у межах другого блоку, де перевіряли знання з історії України та вибіркового предмета, учнів просто підганяли.

Це не просто стрес, це хардкор!

– каже педагогиня.

І додає, що її учениця все ж склала математику на 189 балів.

Також репетиторка зауважила, що ці учасники, серед яких була її учениця, писали НМТ не у сховищі.

Під її дописом користувачі соцмережі залишили такі коментарі:

А це взагалі законно – так знущатися з неповнолітніх?

Має бути запасний план на такі випадки. 12 годин – це неадекватно.

Це знущання з дітей. Війна у них не рахується та адаптована.

Господи! Якщо довга тривога, то ж переносять на додаткову сесію.

Повинен бути коментар міністра освіти і якесь швидке реагування.

А чому зупиняли? Невже вони писали НМТ не у сховищі?

У містах, де постійні тривоги, потрібно організувати НМТ уже в укритті, аби не відволікати і не мучити дітей.

Навіть на Львівщині одразу в укриттях писали.

В Ізмаїлі так само – 12 годин…

Жах.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що кажуть учасники НМТ?

Учасниця НМТ з нікнеймом у тредсі ss.sashev розповіла, що складала тестування в Одеському національному морському університеті 8 червня. При цьому зауважила: те, що у такий складний час для країни випускники повинні писати такий важкий тест, для неї є риторичним питанням. Тож розповіла просто про свій досвід.

Екзаменатори були абсолютно не готові до непередбачуваних ситуацій, хоча для нашої країни вони вже давно стали буденністю,

– зауважила вона.

За весь час, поки дівчина перебувала в ОНМУ (приблизно до 15:00), тричі оголошували повітряну тривогу. Кожна з них тривала близько півтори години.

За понад п'ять годин перебування на пункті тестування сам тест ми писали 30 – 40 хвилин. Підвал важко назвати укриттям: три крихітні кімнати, холод, вузькі старі лавки та один туалет, який більше нагадує вуличний. Ставлення екзаменаторів до учнів було відверто грубим. Нам хамили, дозволяли собі зухвалі висловлювання, сміялися та жартували між собою з дітей,

– каже випускниця.

І додає: в укритті фактично не можна було навіть повернути голову. Якщо потрібно було зателефонувати чи написати батькам, екзаменатор стояв поруч і буквально заглядав у телефон або слухав, про що ти говориш. Щодо правил дій під час повітряної тривоги, їм також майже нічого не пояснили.

Після третього спуску до холодного й запиленого підвалу я попросила заяву на перенесення тестування. У відповідь мені знову нахамили, але заяву все ж видали. При цьому ніхто нічого не пояснив – лише вказали пальцем, яку причину потрібно обрати, очевидно, щоб у них самих не виникло жодних проблем,

– заявила дівчина.

Наприкінці екзамену, за її словами, вона поставила просте запитання: "Заяву мені забрати чи віддати вам?". У відповідь почула: "Дівчино, ви взагалі думаєте своїм мозком, що говорите? Вона вам потрібна чи мені?".

Випускниця каже, що не очікувала такого ставлення.

Цей дурдом потрібно було побачити на власні очі. Дякую, МОН. Через вашу непідготовленість я змушена складати НМТ повторно в період з 17.07 по 24.07, хоча весь рік чесно й сумлінно готувалася до цього іспиту,

– повідомила вона.

У тредсі також зауважили, що НМТ 8 червня в Одесі очільник МОН Оксен Лісовий, очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко і очільник Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов повинні піти у відставку.