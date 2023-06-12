Хто та для вступу на які спеціальності має складати НМТ у 2023 році
Джерело:osvita.ua
У 2023 році випускники шкіл, як і у 2022 році, складають національний мультипредметний тест. Його результати потрібні для вступу до вишів України.
НМТ, до слова, є спрощеним різновидом ЗНО. Хто його має цьогоріч складати та для вступу на які спеціальності, читайте далі.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Хто має складати НМТ у 2023 році
Результати мультитесту необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на всі спеціальності, окрім мистецьких та спортивних. Аби вчитися на мистецьких та спортивних спеціальностях, треба пройти творчий конкурс.
Також не потрібні результати НМТ тим абітурієнтам, які вступатимуть на контракт на спеціальності, яким особливу підтримку надає держава.Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі, що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!
Для конкурсного відбору на бакалаврат зараховуватимуть бали НМТ з української мови, математики та предмету на вибір (історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра бали за НМТ можуть зарахувати замість проходження співбесіди у закладі освіти.Зверніть увагу! За бажанням вступника замість НМТ-2023 можуть зарахувати результати ЗНО 2020 – 2021 року або результати мультитесту за 2022 рік.
До теми Яку кількість балів треба набрати на НМТ-2023 для вступу у виш
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.