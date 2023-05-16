Як і з яких предметів відбуватиметься НМТ у 2023 році

16 травня 2023, 11:58
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У 2023 році випускники вступатимуть у виші України за результатами національного мультипредметного тесту. Його складатимуть вже через місяць.

Цього року знання абітурієнтів перевірятимуть з трьох предметів. Лише один з них вони мали можливість вибрати. 

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Як і з яких предметів відбуватиметься НМТ-2023

Тест випускники складатимуть протягом одного дня. Усе задля їхньої безпеки.

У межах тесту передбачені 2 обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика.

Також випускники під час реєстрації на НМТ-2023 мали можливість обрати 1 предмет на вибір. Зокрема, такі:

  • історія України;
  • іноземна мова;
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія.

На виконання завдань учасники матимуть 180 хвилин. 

НМТ-2023, до слова, передбачає основну і додаткову сесії. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) в Україні і за кордоном.

Автор: Марія Волошин