Як і з яких предметів відбуватиметься НМТ у 2023 році

У 2023 році випускники вступатимуть у виші України за результатами національного мультипредметного тесту. Його складатимуть вже через місяць.

Цього року знання абітурієнтів перевірятимуть з трьох предметів. Лише один з них вони мали можливість вибрати.

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Як і з яких предметів відбуватиметься НМТ-2023

Тест випускники складатимуть протягом одного дня. Усе задля їхньої безпеки.

У межах тесту передбачені 2 обов'язкові предмети:

українська мова;

математика.

Також випускники під час реєстрації на НМТ-2023 мали можливість обрати 1 предмет на вибір. Зокрема, такі:

історія України;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія.

На виконання завдань учасники матимуть 180 хвилин.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

НМТ-2023, до слова, передбачає основну і додаткову сесії. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) в Україні і за кордоном.

Про часові межі, особливості кожного предмета, прохідний бал при вступі та усе, що треба знати про цьогорічний НМТ, читайте у матеріалі 24 Каналу "НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти".