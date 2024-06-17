НМТ-2024: де знайти пробний тест з української мови, математики, історії України
17 червня 2024, 21:19Читать новость на русском
Триває основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Знання випускників перевіряють як в Україні, так і за кордоном.
Чимало учасників лише чекає на свій іспит знань. Зазначимо, що точний графік тестування не оприлюднювали з міркувань безпеки.
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Де знайти пробні тести НМТ-2024
Освіта 24 нагадує, що цьогоріч випускники складають на НМТ вже чотири предмети. Три з них є обов'язковими і лише один можна було обрати. Обов'язково учасники мультитесту складають:
- українську мову;
- математику;
- історію України.
Тож вони прагнуть ще раз перевірити свої знання перед іспитом та шукають пробні тести. Ми ж підкажемо посилання, за якими можна пройти перевірку знань з обов'язкових предметів НМТ-2024.
- Так, пробний тест з української мови 2023 року можна знайти тут. А демоваріант 2024 – тут.
- Пробний тест з математики минулого року випускники можуть знайти за цим посиланням, а демоваріант 2024 – за цим.
- Пробний тест з історії України 2023 року шукайте тут, а демоваріант 2024 року – тут.
Коротко про НМТ-2024
- Національний мультитест у 2024 році стартував раніше – у травні.
- Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.
- Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.
- Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.
- Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.
- Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.