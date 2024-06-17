НМТ-2024: де знайти пробний тест з української мови, математики, історії України

Триває основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Знання випускників перевіряють як в Україні, так і за кордоном.

Чимало учасників лише чекає на свій іспит знань. Зазначимо, що точний графік тестування не оприлюднювали з міркувань безпеки.

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Де знайти пробні тести НМТ-2024

Освіта 24 нагадує, що цьогоріч випускники складають на НМТ вже чотири предмети. Три з них є обов'язковими і лише один можна було обрати. Обов'язково учасники мультитесту складають:

українську мову;

математику;

історію України.

Тож вони прагнуть ще раз перевірити свої знання перед іспитом та шукають пробні тести. Ми ж підкажемо посилання, за якими можна пройти перевірку знань з обов'язкових предметів НМТ-2024.

Так, пробний тест з української мови 2023 року можна знайти тут. А демоваріант 2024 – тут.

Пробний тест з математики минулого року випускники можуть знайти за цим посиланням, а демоваріант 2024 – за цим.

Пробний тест з історії України 2023 року шукайте тут, а демоваріант 2024 року – тут.

Коротко про НМТ-2024

Національний мультитест у 2024 році стартував раніше – у травні.

Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.

Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.

Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.

Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.

Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.