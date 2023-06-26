Лісовий розповів, скільки учасників не завершили НМТ через тривоги: серед них – його син

В Україні минулого тижня закінчилася основна сесія НМТ-2023. Вона відбулася в найбільших містах нашої держави та в 47 містах за кордоном.

Організатори провели 20 змін тестувань. Для участі в цій сесії НМТ зареєструвалася 281 тисяча вступників. Більшість із них склали тестування.

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Скільки учасників не завершили НМТ-2023 через тривоги

Лісовий зауважив: як і минулого року, процес тестування не був легким. Майже під час кожної сесії в якихось областях лунала повітряна тривога.

Мій син також потрапив на таку зміну, тож приблизно дві години разом з іншими вступниками та інструкторами вони провели в укритті. Згодом все ж таки змогли закінчити тестування. Утім, на жаль, понад 500 учасників не завершили тестування через тривалі повітряні тривоги,

– повідомив міністр освіти.

Серед інших проблем, з якими стикалися учасники НМТ під час тестування, – технічні проблеми, зокрема хакерські атаки росіян на сервери. Також були труднощі з входом у систему та збереженням результатів тестувань, уточнив очільник МОН.

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Якщо учасники не змогли скласти або завершили тестування через об'єктивні причини, зокрема й тривалі повітряні тривоги, вони візьмуть участь у додатковій сесії тестування. Вона стартує 11 липня.

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