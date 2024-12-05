Вакуленко розповіла, коли в Україні скасують НМТ і повернуть ЗНО
В Україні у час воєнного стану випускники шкіл задля вступу у виші складають національний мультипредметний тест на комп'ютерах. Це спрощений варіант зовнішнього незалежного оцінювання.
Однак після закінчення війни в Україні планують повернути класичну модель тестування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в ефірі телеканалу "Київ".
Дивіться також Які мінімальні бали для вступу на бюджет треба набрати на НМТ
Коли в Україні повернуть ЗНО
Вакуленко розповіла, що ця класична модель тестування передбачає, що один предмет вступник складає в межах одного дня оцінювання. Як було раніше під час складання ЗНО.
Ми хочемо повноцінно дати можливість вступникові проявити свої навчальні досягнення, а нам – якнайкраще оцінити вступника,
– уточнила вона.
Водночас очільниця УЦОЯО зазначила, що навряд чи в Україні повернуть паперове тестування.
На сьогодні, як ми бачимо, комп'ютерне оцінювання повністю себе виправдовує. Вступники швидше отримують результати. Ми так само,
– додала вона.
Вакуленко при цьому уточнила, що УЦОЯО може забезпечити у межах комп'ютерного оцінювання ті формати тестів, які на сьогодні не реалізовують з огляду на брак часу.
Наприклад, відкриті завдання, написання власного висловлення тощо. Все це можна зреалізувати у межах комп'ютерних тестувань,
– резюмувала вона.
Чим відрізняється НМТ від ЗНО
Вакуленко розповідала, що національний мультипредметний тест відрізняється від зовнішнього незалежного оцінювання тим, що це комп'ютерне оцінювання з трьох предметів, який учасник пройде протягом одного дня та відразу отримає результат.
ЗНО раніше включало повноцінні тригодинні тести з кожного предмета.
НМТ при цьому не містить завдань, які передбачають написання, до прикладу, есе.
Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
- Національний мультипредметний тест у 2025 році міститиме перевірку знань з 4 предметів.
- Три будуть обов'язковими і один – на вибір.
- Тестування відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Формат НМТ буде незмінним: протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики. Потім буде 20-хвилинна перерва, після якої вони продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором.