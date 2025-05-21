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Освіта Освіта в Україні Чи містять тести НМТ–2025 завдання з попередніх років
21 травня, 11:15
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Чи містять тести НМТ–2025 завдання з попередніх років

Марія Волошин
Основні тези
  • Тести НМТ 2025 року міститимуть частку завдань з минулих років.
  • Але тестові форми є унікальними.
  • Учасники складатимуть чотири предмети, тестування відбувається онлайн.

Завдання національного мультипредметного тесту 2025 року міститимуть певну частку завдань ЗНО та НМТ минулих років. Однак щороку тестові форми є унікальними.

Все ж вони можуть містити певну частку завдань, які використовували у минулі роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Які завдання містять тести НМТ-2025

Фахівці УЦОЯО переконані, що це нормальна і прийнятна практика.

Тому вступникам радять розв'язувати завдання минулих років, тренуватися та практикуватися у виконанні оприлюднених раніше тестів.

Для якісної та ефективної підготовки до усіх предметних блоків НМТ майбутні учасники можуть використати сервіс ЗНО-ОНЛАЙН, який містить усі завдання ЗНО з усіх предметів, які виконували учасники зовнішнього незалежного оцінювання за всі роки його проведення.

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НМТ-2025: основні відомості 

  • Цьогоріч учасники НМТ складатимуть загалом чотири предмети. Три будуть обов'язкові і один – на вибір.
  • Національний мультипредметний тест у 2025 році відбуватиметься у межах основної і додаткової сесій. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня; додаткова – упродовж 14 – 25 липня.
  • Тестування відбуватиметься онлайн у спеціально створених екзаменаційних центрах.
  • На складання НМТ-2025 передбачили 4 години, які поділені на два блоки. Перші дві години виділяють на тести з української мови та математики. Потім буде перерва на 20 хвилин. А наступні дві години – робота з завданнями з історії України та предмета за вибором.
  • Реєстрація на тестування також тривала у межах двох етапів. Основний відбувався протягом 6 березня – 3 квітня 2025 року; додатковий розпочався 9 травня і триває до 14 травня.
  • У межах основного періоду реєстрації 312 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ.
  • За кордоном тимчасові екзаменаційні центри створять у 57 містах 32 країн.