Оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури у 2026 році

8 жовтня оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури 2026 року. Її отримала Енн Карсон.

Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії в мережі Х.

Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2026

Нагороду письменниці присудили "за її сміливу та винахідливу творчість, яка в ігровому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури".



Енн Карсон / Фото з офіційної сторінки Нобелівської премії в мережі Х

Творчість 76-річної канадської письменниці Енн Карсон тісно пов'язана із давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філологією.

Її найвідоміша книжка — роман у віршах «Автобіографія Реда» (Autobiography of Red, 1998), який переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла.

Цікаво! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.

Хто раніше отримував Нобелівську премію з літератури у 2025 році