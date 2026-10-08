Оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури у 2026 році
8 жовтня оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури 2026 року. Її отримала Енн Карсон.
Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії в мережі Х.
Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2026
Нагороду письменниці присудили "за її сміливу та винахідливу творчість, яка в ігровому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури".
Енн Карсон / Фото з офіційної сторінки Нобелівської премії в мережі Х
Творчість 76-річної канадської письменниці Енн Карсон тісно пов'язана із давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філологією.
Її найвідоміша книжка — роман у віршах «Автобіографія Реда» (Autobiography of Red, 1998), який переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла.
Цікаво! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.
Хто раніше отримував Нобелівську премію з літератури у 2025 році
- Торік премію отримав угорський письменник Ласло Краснагоркай.
- Він отримав нагороду "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва".
- Краснагоркай – європейський модерніст, відомий глибокою, складною прозою.
- Раніше його нагородили Букерівською премією у 2015 році.
- Також зауважимо, що першу Нобелівську премію з літератури у 1901 році отримав французький поет Сюллі-Прюдом.
- Першою жінкою-лавреаткою стала шведська письменниця Сельма Лаґерлеф, нагороджена у 1909 році.