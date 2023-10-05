Нобелівську премію з літератури присудили норвезькому письменнику Йону Фоссе

Нобелівську премію з літератури 2023 року присудили норвезькому письменнику Йону Фоссе. Його відзначили за п'єси та прозу.

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії у галузі літератури. Премію отримав письменник Йон Фоссе з Норвегії.

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Чому Фоссе отримав Нобелівську премію

Пресслужба Нобелівського комітету заявила, що Йонн Фоссе отримав премію "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Фоссе – найпопулярніший норвезький драматург після Генріка Ібсена. Норвезький письменник пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, есе і п'єси. Його твори перекладені на більш ніж 40 мов, а постановки його п'єс можна побачити в театрах багатьох країн світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії.

Що відомо про Йона Фоссе

Він народився 29 вересня 1959 року у місті Геугесунн. Світ дізнався про нього у 1983 році, коли вийшов його перший роман "Червоне, чорне". Через 11 років, у 1994 році, він опублікував свою першу п'єсу "І ніколи нас не розлучити".

Йона Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах він застосовує своєрідну техніку, яку називає "писання" – на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори. У його творах часто повторюються кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору доволі скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Окрім своєї письменницької діяльності, Йон Фоссе також працював журналістом й був викладачем в Академії письменства в Хордаланді.

Крім цього, він був літературним консультантом для багатьох видавництв та навіть взяв участь у повторному перекладі Біблії на норвезьку мову. За внесок Фоссе у норвезьке мистецтво та культуру у 2011 році король Норвегії надав йому для проживання почесну резиденцію, яка розташована на території Королівського палацу в центрі Осло.