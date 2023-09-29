Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон, що становить близько 812 000 фунтів стерлінгів. Переможця офіційно оголосять наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.
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Серед номінантів на Нобелівську премію миру – Зеленський та Навальний
Зеленський та Навальний є одними з фаворитів серед 351 номінанта. Однак експерти припускають, що їхні шанси невисокі, особливо з огляду на те, що український президент є лідером воєнного часу, а фокус комітету на Росії торік впливає на шанси обох.
Повний список номінантів залишається таємницею, але серед розкритих імен – екологиня Грета Тунберг, російський опозиційний лідер Володимир Кара-Мурза і китайський протестувальник Пен Ліфа.
Рішення приймає Норвезький Нобелівський комітет, який складається з п'яти членів, обраних норвезьким парламентом.
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Що відомо про Нобелівську премію миру 2022
- Премію миру за 2022 рік розділили між головою білоруського правозахисного центру "Вясна" Алєсєм Бєляцьким, російською організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".
- Нобелівський комітет наголосив, що це видатні лідери захисту прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх державах Білорусі, Росії та України.
- Проте українцям таке рішення не сподобалось. В Офісі Президента премію теж розкритикували, наголосивши, що у Нобелівського комітету цікаве розуміння слова "мир", якщо нагороду отримують представники двох країн, що напали на третю.