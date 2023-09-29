Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон, що становить близько 812 000 фунтів стерлінгів. Переможця офіційно оголосять наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.

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Серед номінантів на Нобелівську премію миру – Зеленський та Навальний

Зеленський та Навальний є одними з фаворитів серед 351 номінанта. Однак експерти припускають, що їхні шанси невисокі, особливо з огляду на те, що український президент є лідером воєнного часу, а фокус комітету на Росії торік впливає на шанси обох.

Повний список номінантів залишається таємницею, але серед розкритих імен – екологиня Грета Тунберг, російський опозиційний лідер Володимир Кара-Мурза і китайський протестувальник Пен Ліфа.

Рішення приймає Норвезький Нобелівський комітет, який складається з п'яти членів, обраних норвезьким парламентом.

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Що відомо про Нобелівську премію миру 2022

Премію миру за 2022 рік розділили між головою білоруського правозахисного центру "Вясна" Алєсєм Бєляцьким, російською організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".

Нобелівський комітет наголосив, що це видатні лідери захисту прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх державах Білорусі, Росії та України.

Проте українцям таке рішення не сподобалось. В Офісі Президента премію теж розкритикували, наголосивши, що у Нобелівського комітету цікаве розуміння слова "мир", якщо нагороду отримують представники двох країн, що напали на третю.

Важливо! Торік на тлі повномасштабної агресії Росії проти України Володимира Зеленського та весь український народ також запропонували висунути на премію миру. У березні 2022 року європейські політики звернулися до Нобелівського комітету з проханням продовжити термін реєстрації, який минув 31 січня, щоб внести нових кандидатів.