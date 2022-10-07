Україна намагається боротися з нав'язаним російською пропагандою наративом про "триєдиний братній народ". Схоже, що Нобелівський комітет вирішив несвідомо чи свідомо підіграти ворожій пропаганді та нагородив почесною премією представників з трьох держав. 24 канал зібрав реакції українців на цю новину.

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Що кажуть в Офісі Президента

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк написав про абсурдність такого рішення. Фактично "Нобеля" присудили представникам двох країн, які напали на третю.

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні,

– написав Подоляк.

Також він іронічно підсумував, що "Нобель" цього року просто "супер".

Як реагують на цьогорічну Нобелівську премію миру соцмережі

Однією з перших відреагувала на цю подію твітерська інфлюенсерка Меланія Подоляк. Вона назвала це рішення моральним банкрутством, а також загадала про присудження "Нобеля" миру Бараку Обамі.

За її словами, тоді президент США отримав премія за виведення військ з Іраку. Жартома, однак не без обурення, вона написала, що Комітет наступного року присудить нагороду Путіну, за те що той, виведе війська з України.

Також вона пожартувала про присудження "Нобеля" виробникам HIMARS.

Я хочу присудити свою особисту премію миру 2022 року Lockheed Martin. HIMARS - дивовижний інструмент для досягнення миру. Вітаю!

– написала жінка.

Мережа вибухнула багатьма короткими, але влучними коментарями про цю новину.

Кому ще "можна присудити" Нобеля миру, окрім росіян

Одна з користувачок написала, що за такою логікою Нобелівський комітет міг би нагородити Третій Рейх.

Давайте ще третьому рейху дамо нобелівську премію миру. Не знаю що можна було зробити більш ганебне, ніж дати Нобелівську премію миру росіянам і білорусам під час того, як ці дві країни чинять геноцид проти українців та українок,

– заявила жінка.

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Також у цьому переліку "достойні" бути:

політичний блок ЗУБР;

російські чоловіки, які втекли від мобілізації за кордон;

На що перетворилась Нобелівська премія

Український політолог Олег Саакян назвав Нобелівську премію миру – премією розбрату.

Всі, хто отримав її цьогоріч безперечно заслуговує на неї. Це визнання! Але те, що її вручили її як спільну представникам України, Білорусі та Росії – це знецінити її "братством" та сприйняттям простору як чогось єдиного. Радість з присмаком отрути,

– написав експерт.

Також одна з користувачок соцмережі заявила, що це фестиваль "Славянскій базар", а не Нобелівська премія миру.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялось, що Нобеля з миру може отримати у цьому році Володимир Зеленський.

Варте уваги – інформація напередодні про Нобелівську премію президенту України: дивіться відео